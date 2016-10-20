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    Президент Филиппин "распрощался" с США

    Ваше пребывание в моей стране шло на пользу только вам

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Для Филиппин пришло время "распрощаться" с США, заявил в ходе визита в КНР президент "страны семи тысяч островов" Родриго Дутерте.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Ваше пребывание в моей стране шло на пользу (только) вам — так что пора нам распрощаться, друзья мои", — цитирует высказывание главы государства, обращенное к Вашингтону.

    Ранее сообщалось, что Дутерте находится с государственным визитом в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 18 по 21 октября. Это первый его визит после избрания на пост президента, а также после обострения отношений между двумя странами из-за вердикта международного суда в Гааге по иску Филиппин против Китая из-за территориального спора вокруг Южно-Китайского моря.

    "Я больше не поеду в Америку — меня там лишь подвергнут новым оскорблениям", — сказал также новый филиппинский президент, который приступил к исполнению обязанностей в июне этого года, в ходе выступления перед проживающими в Китае гражданами "страны семи тысяч островов" — подчеркнул Дутерте.

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