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Президент Филиппин пригрозил арестами отказывающимся вакцинироваться

Президент Филиппин пригрозил арестами отказывающимся вакцинироваться Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал людям, отказывающимся прививаться от коронавирусной инфекции, что их могут задержать.
Другие страны
22 июня 2021 г. 09:15
Президент Филиппин пригрозил арестами отказывающимся вакцинироваться
Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал людям, отказывающимся прививаться от коронавирусной инфекции, что их могут задержать.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом Дутерте заявил в ходе еженедельного брифинга.

По его словам, граждане, не желающие вакцинироваться против COVID-19, своими действиями только усугубляют ситуацию.

"Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин", - подчеркнул президент.

Антипрививочники, как добавил Дутерте, могли бы покинуть страну и уехать "в Индию или Америку". Еще в будущем могут появиться списки людей, продолжающих отказываться от вакцины.

Дутерте считает "глупыми людей, которые не желают делать прививки".

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