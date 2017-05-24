Президент Филиппин прервал свой официальный визит в Россию

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Филиппин Родриго Дутерте прервал официальный визит в Россию из-за антитеррористической операции против ИГИЛ в одном из регионов своей страны.

Как передает Report, Дутерте прибыл с визитом в Москву накануне и планировал находиться в России с визитом до 26 мая.

Российско-филиппинская встреча на высшем уровне ранее была запланирована на четверг, 25 мая.

Ожидается, что Дутерте завершит свой визит сразу после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и покинет Москву уже в ночь на среду.