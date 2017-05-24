 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Филиппин прервал свой официальный визит в Россию

    Дутерте планировал находиться в Москве с визитом до 26 мая© RİA Novosti

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Филиппин Родриго Дутерте прервал официальный визит в Россию из-за антитеррористической операции против ИГИЛ в одном из регионов своей страны.

    Как передает Report, Дутерте прибыл с визитом в Москву накануне и планировал находиться в России с визитом до 26 мая.

    Российско-филиппинская встреча на высшем уровне ранее была запланирована на четверг, 25 мая.

    Ожидается, что Дутерте завершит свой визит сразу после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и покинет Москву уже в ночь на среду.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi