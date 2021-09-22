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Президент Филиппин назвал ООН "продуктом минувшей эпохи"

Президент Филиппин назвал ООН "продуктом минувшей эпохи" Родриго Дутерте, президент Филиппин, назвал ООН продуктом минувшей эпохи, которому необходимо расширить свои возможности путем реформирования.
Другие страны
22 сентября 2021 г. 08:22
Президент Филиппин назвал ООН продуктом минувшей эпохи
Родриго Дутерте

Родриго Дутерте, президент Филиппин, назвал ООН продуктом минувшей эпохи, которому необходимо расширить свои возможности путем реформирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в своем видеообращении, которое было показано на проходящих во вторник общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы сталкиваемся с множеством кризисов, которые требуют эффективного глобального управления, - отметил он. - Тем не менее наши институты, включая ООН, оказались неадекватными". "ООН - продукт давно минувшей эпохи, он больше не отражает политические и экономические реалии сегодняшнего дня", - уверен Дутерте.

"Демократия и прозрачность - это концепции, которые звучат в залах ООН, но по иронии судьбы Совет Безопасности... нарушает все принципы этих ценностей, - продолжил филиппинский лидер. - Его представительство и процессы не являются ни демократическими, ни прозрачными".

По мнению Дутерте, если ООН хочет вывести мир из множества кризисов "все должно измениться". "ООН должна расширить свои возможности путем реформирования, - подчеркнул он. - В этом и заключается надежда человечества".

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