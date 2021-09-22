Родриго Дутерте, президент Филиппин, назвал ООН продуктом минувшей эпохи, которому необходимо расширить свои возможности путем реформирования.
"Мы сталкиваемся с множеством кризисов, которые требуют эффективного глобального управления, - отметил он. - Тем не менее наши институты, включая ООН, оказались неадекватными". "ООН - продукт давно минувшей эпохи, он больше не отражает политические и экономические реалии сегодняшнего дня", - уверен Дутерте.
"Демократия и прозрачность - это концепции, которые звучат в залах ООН, но по иронии судьбы Совет Безопасности... нарушает все принципы этих ценностей, - продолжил филиппинский лидер. - Его представительство и процессы не являются ни демократическими, ни прозрачными".
По мнению Дутерте, если ООН хочет вывести мир из множества кризисов "все должно измениться". "ООН должна расширить свои возможности путем реформирования, - подчеркнул он. - В этом и заключается надежда человечества".