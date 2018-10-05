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    Президент Филиппин может уйти в отставку из-за серьезной болезни

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В СМИ появилась информация, что президент Филиппин Родриго Дутерте может уйти в отставку из-за болезни. Как пишет ТАСС со ссылкой на Блумберг, 73-летний лидер государства рассказал о плохом самочувствии и пообещал оставить свою должность, если медики обнаружат у него серьезное заболевание, передает Report. 

    Он отметил, что пока не знает, в каком состоянии его здоровье – ему нужно дождаться результатов. Он уточнил, что ранее был госпитализирован из-за обострения синдрома Барретта (предраковое заболевание пищевода), также у него мигрени и боли в позвоночнике.

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