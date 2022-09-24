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Президент Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН

Президент Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН Членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за ее неоправданной агрессии против
Другие страны
24 сентября 2022 г. 02:22
Президент Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН

Членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за ее неоправданной агрессии против Украины.

Как передает Report, об этом в Twitter написал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"Когда постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций начинает непровоцированную и неоправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, приостановление его членства в Совете Безопасности должно быть автоматическим", - сказал он.

Мишель добавил, что использование права вето должно быть исключением, а сейчас это стало правилом. По его мнению, это нужно менять.

Отметим, что пять постоянных членов Совбеза ООН - Китай, США, Франция, Британия и Россия - имеют право вето на резолюции, обязательные для выполнения государствами-членами.

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