Президент Еврокомиссии: Мы увеличим нашу поддержку Украины

"Мы, партнеры по G7, полны решимости согласовать наши санкции против России и обеспечить их полное выполнение".

"Мы, партнеры по G7, полны решимости согласовать наши санкции против России и обеспечить их полное выполнение".

Как передает Report, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

"Не допустим, чтобы какие-либо доходы покрывали ресурсы, которые Путин использовал для финансирования войны", - сказала она.

"Готовы принять дополнительные меры в случае необходимости. Вместе мы увеличим нашу поддержку Украины. Ужесточим санкции. И будем свободны от российского топлива", - добавила Урсула фон дер Ляйен.