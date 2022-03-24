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Президент Еврокомиссии: Мы увеличим нашу поддержку Украины

Президент Еврокомиссии: Мы увеличим нашу поддержку Украины "Мы, партнеры по G7, полны решимости согласовать наши санкции против России и обеспечить их полное выполнение".
Другие страны
24 марта 2022 г. 20:44
Президент Еврокомиссии: Мы увеличим нашу поддержку Украины

"Мы, партнеры по G7, полны решимости согласовать наши санкции против России и обеспечить их полное выполнение".

Как передает Report, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

"Не допустим, чтобы какие-либо доходы покрывали ресурсы, которые Путин использовал для финансирования войны", - сказала она.

"Готовы принять дополнительные меры в случае необходимости. Вместе мы увеличим нашу поддержку Украины. Ужесточим санкции. И будем свободны от российского топлива", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri: “Ukraynaya dəstəyimizi artıracağıq"

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