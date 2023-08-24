Президент Эстонии ждет разъяснений премьера о бизнесе ее мужа в России

Президент Эстонии Алар Карис ожидает более детальных разъяснений главы правительства Каи Каллас о бизнесе фирмы ее мужа в РФ.

Президент Эстонии Алар Карис ожидает более детальных разъяснений главы правительства Каи Каллас о бизнесе фирмы ее мужа в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал издания Postimees.

"Общество ждет разъяснений премьер-министра, чтобы она высказалась более подробно, чем делала это до сих пор. Когда она объяснится, то должна подумать и обсудить со своими советниками, как быть дальше", - приводятся в сообщении слова главы государства.

Выступая перед журналистами, премьер-министр заявила, что всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Она отметила, что не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.

Гостелерадио Эстонии 23 августа сообщило, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией и после начала войны в Украине.