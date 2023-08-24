О нас

Президент Эстонии ждет разъяснений премьера о бизнесе ее мужа в России

Президент Эстонии ждет разъяснений премьера о бизнесе ее мужа в России Президент Эстонии Алар Карис ожидает более детальных разъяснений главы правительства Каи Каллас о бизнесе фирмы ее мужа в РФ.
Другие страны
24 августа 2023 г. 17:25
Президент Эстонии ждет разъяснений премьера о бизнесе ее мужа в России

Президент Эстонии Алар Карис ожидает более детальных разъяснений главы правительства Каи Каллас о бизнесе фирмы ее мужа в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал издания Postimees.

"Общество ждет разъяснений премьер-министра, чтобы она высказалась более подробно, чем делала это до сих пор. Когда она объяснится, то должна подумать и обсудить со своими советниками, как быть дальше", - приводятся в сообщении слова главы государства.

Выступая перед журналистами, премьер-министр заявила, что всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Она отметила, что не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.

Гостелерадио Эстонии 23 августа сообщило, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией и после начала войны в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
18 августа 2023 г. 15:30
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
ВидеоТяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
19 августа 2023 г. 08:14
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
21 августа 2023 г. 06:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
Тоттенхэм одержал уверенную победу над Манчестер Юнайтед
"Тоттенхэм" одержал уверенную победу над "Манчестер Юнайтед"
19 августа 2023 г. 23:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi