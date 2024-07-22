Президент Эстонии утвердил новый состав правительства

Президент Эстонии Алар Карис утвердил новый состав правительства во главе с Кристеном Михалом (Партия реформ).

Президент Эстонии Алар Карис утвердил новый состав правительства во главе с Кристеном Михалом (Партия реформ).

Как передает Report, об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Согласно информации, правительство сформировано правящей коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия Эстонии (СДП), Партия реформ и "Ээсти 200" (Eesti 200).

Отмечается, что новый кабмин приступит к работе после принесения присяги на внеочередном заседании Рийгикогу (парламента Эстонии) 23 июля.

Ранее сообщалось, что Рийгикогу наделил К. Михала полномочиями на формирование нового состава правительства после отставки кабмина Каи Каллас, что связано с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы ЕС.