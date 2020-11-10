Президент Эстонии ушла на самоизоляцию

Керсти Кальюлайд будет самоизолироваться до 16 ноября из-за контакта с заразившимся коронавирусом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится в самоизоляции после контакта с человеком, у которого диагностирован коронавирус. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении президента во вторник.

"Во время поездки в Вильянди в пятницу я встретилась с человеком, у которого позже был диагностирован COVID-19, - написала она в Facebook. - Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника (16 ноября) в соответствии с инструкциями департамента здоровья".

Как добавила Кальюлайд, все личные встречи, которые были назначены у нее на эту неделю, отменены.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 6 376, умерли 76 пациентов.