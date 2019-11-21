​Президент Эстонии сочла Россию самым трудным партнером

Президент Эстонии Керcти Кальюлайд, говоря о России, заявила о важности диалога даже с самыми трудными партнерами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она заявила в интервью EurActiv.

Крoме тогo, пoлитик oбвинила Москву в несоблюдении взятых на себя международных обязательств.

"Не секрет, что России все равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски", - сказала Кальюлайд.

По ее словам, уровень российских сил и технологий на западных границах страны близ Эстонии настолько велик, что соизмерим с тем, что было задействовано там на военных учениях "Запад-2009".

Вместе с тем глава прибалтийской республики признала, что Москва не представляет непосредственной угрозы для Эстонии. По ее словам, НАТО стопроцентно защитит своих союзников, но эти 100% зависят от готовности и возможности сдерживания.