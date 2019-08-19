​Президент Эстонии призвала отправить в отставку главу МВД

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с премьер-министром Юри Ратасом призвала отправить в отставку главу МВД, председателя Консервативной народной партии (КНП) Марта Хельме из-за разгоревшегося скандала вокруг попытки увольнения генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера.

Как передаёт Report, об этом сообщает ТАСС.

"Моя позиция очень проста: я считаю, что министр должен подчиняться законам, - заявила она по итогам встречи журналистам в понедельник. - А если министр им не подчиняется, он идет против правового государства. И я считаю, что такому министру не место в правительстве".

Она добавила, что "в Эстонии такие решения принимают правительство и парламент".