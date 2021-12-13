Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине

Президент Эстонии Алар Карис отказался от поездки на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в китайском Пекине в феврале следующего года. Такое решение глава государства принял из политических соображений.

Президент Эстонии Алар Карис отказался от поездки на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в китайском Пекине в феврале следующего года. Такое решение глава государства принял из политических соображений.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал телерадиовещания ERR .

Алар Карис заявил, что не планирует ехать на зимнюю Олимпиаду в Китае по политическим причинам.

В интервью телеканалу Kanal2, эстонский лидер подчеркнул, что решение было принято "совместно с лидерами соседних стран".

9 декабря пресс-секретарь правительства Эстонии сообщил порталу, что вопрос, поедет ли кто-то из руководства страны на ОИ в Пекин, пока не обсуждался в кабмине. Аналогичное заявление сделали и в министерстве иностранных дел республики.

В то же время в пресс-службе эстонского министерства культуры подтвердили, что получили приглашение на Игры, но сказали, что решение о поездке в КНР главы ведомства Тийта Терика и вице-канцлера Тарви Пюрна пока не принято.

Согласно данным ERR, позиция властей Эстонии относительно Олимпиады может в том числе зависеть от общей позиции Евросоюза, которая, вероятнее всего, будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС на следующей неделе.

Ранее, 6 декабря, США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх.