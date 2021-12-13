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Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине

Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине Президент Эстонии Алар Карис отказался от поездки на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в китайском Пекине в феврале следующего года. Такое решение глава государства принял из политических соображений.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 06:54
Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Алар Карис

Президент Эстонии Алар Карис отказался от поездки на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в китайском Пекине в феврале следующего года. Такое решение глава государства принял из политических соображений.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал телерадиовещания ERR.

Алар Карис заявил, что не планирует ехать на зимнюю Олимпиаду в Китае по политическим причинам.

В интервью телеканалу Kanal2, эстонский лидер подчеркнул, что решение было принято "совместно с лидерами соседних стран".

9 декабря пресс-секретарь правительства Эстонии сообщил порталу, что вопрос, поедет ли кто-то из руководства страны на ОИ в Пекин, пока не обсуждался в кабмине. Аналогичное заявление сделали и в министерстве иностранных дел республики.

В то же время в пресс-службе эстонского министерства культуры подтвердили, что получили приглашение на Игры, но сказали, что решение о поездке в КНР главы ведомства Тийта Терика и вице-канцлера Тарви Пюрна пока не принято.

Согласно данным ERR, позиция властей Эстонии относительно Олимпиады может в том числе зависеть от общей позиции Евросоюза, которая, вероятнее всего, будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС на следующей неделе.

Ранее, 6 декабря, США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх.

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Версия на азербайджанском языке Estoniya Prezidenti Pekin Qış Olimpiya Oyunlarına qatılmaqdan imtina edib

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