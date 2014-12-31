Президент Эстонии не приедет в Москву на юбилей Победы

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес не собирается принимать участие в Параде Победы в честь 70-й годовщины окончания ВОВ в Москве 9 мая следующего года.

В сообщении президентской канцелярии говорится, что президент Ильвес "чтит память всех погибших во Второй мировой войне, которая для Эстонии началась 23 августа 1939 года", передает Report со ссылкой на Росбалт.

"Возлагая венки к монументу Маарьямяэ 8 мая, в годовщину окончания войны в Европе, мы не вспоминаем чью-то победу или чье-то поражение. Мы вспоминаем всех жертв, а также солдат, защищавших свою родину", — сказал Ильвес.

Ранее от поездки в Россию на 9 мая отказались президенты Литвы и США.