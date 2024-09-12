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Президент Эстонии и глава Верховной Рады обсудили интеграцию Украины в Европу

Президент Эстонии и глава Верховной Рады обсудили интеграцию Украины в Европу Президент Эстонии Алар Карис в рамках своего визита в Киев встретился с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 21:23
Президент Эстонии и глава Верховной Рады обсудили интеграцию Украины в Европу

Президент Эстонии Алар Карис в рамках своего визита в Киев встретился с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Как передает Report, об этом глава украинского парламента сообщил на странице в соцсети.

Отмечается, что стороны в ходе встречи обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, усиление санкций против России, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

По словам Стефанчука, он поблагодарил президента Эстонии за решение о выделении на военную помощь Киеву 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет.

"Значительное внимание уделили вопросу восстановления. Эстония одной из первых начала восстановление Житомирской области. Рассчитываю на дальнейшее активное участие Эстонии в восстановлении инфраструктурных объектов нашей страны", - отметил Стефанчук.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEstoniya Prezidenti Ali Radada Ukraynanın Avropaya inteqrasiyasını müzakirə edib

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