Президент Эстонии допустил отправку сил в Украину после прекращения огня

Эстония может отправить свои вооруженные силы в Украину после прекращения огня.

Эстония может отправить свои вооруженные силы в Украину после прекращения огня.

Как передает Report, об этом заявил президент прибалтийского государства Алар Карис в интервью LRT.

"Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией", — заявил политик.

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника 27 мая сообщала, что план некоторых стран Европы по отправке военных на Украину "мертв", поскольку США не готовы его поддержать, а без этого инициатива бессмысленна.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 18 мая заявил, что Европа пока не обсуждает отправку войск в Украину.