Президент Эстонии: будущее с Россией невозможно

Будущее с Россией невозможно, пока военные преступники не предстанут перед судом.

Будущее с Россией невозможно, пока военные преступники не предстанут перед судом.

Как передает Report со ссылкой на Эстонское национальное телевидение (ERR), об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, выступая в Сейме (парламент) Латвии.

По его словам, думать о совместном будущем с Россией можно только после того, как "чудовищные военные преступления будут преданы суду".

"Одним из направлений нашей деятельности является обеспечение возможности проведения суда над руководством России, развязавшим террор и геноцид против Украины", - заявил он.

В своем выступлении А.Карис подчеркнул жестокость войны в Украине под руководством России, заявив, что на карту поставлена не только судьба Украины, но и мир, в котором мы будем жить в будущем.