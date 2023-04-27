Президент Эстонии: будущее с Россией невозможно

Будущее с Россией невозможно, пока военные преступники не предстанут перед судом.
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По его словам, думать о совместном будущем с Россией можно только после того, как "чудовищные военные преступления будут преданы суду".
"Одним из направлений нашей деятельности является обеспечение возможности проведения суда над руководством России, развязавшим террор и геноцид против Украины", - заявил он.
В своем выступлении А.Карис подчеркнул жестокость войны в Украине под руководством России, заявив, что на карту поставлена не только судьба Украины, но и мир, в котором мы будем жить в будущем.