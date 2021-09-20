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Президент Эрдоган открыл здание “Турецкого дома” в Нью-Йорке

Президент Эрдоган открыл здание “Турецкого дома” в Нью-Йорке Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия “Турецкого дома” (Türkevi) в Нью-Йорке.
Другие страны
20 сентября 2021 г. 22:38
Президент Эрдоган открыл здание “Турецкого дома” в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия “Турецкого дома” (Türkevi) в Нью-Йорке.

Об этом сообщает местное бюро Report.

“Турция создала шедевр, который отражает ее величие и возрастающую мощь”, - заявил турецкий лидер в своей речи на мероприятии.

По его словам, здание Türkevi станет отражением места Турции на мировой арене “в преддверии 100-летия республики”, которое будет отмечаться в 2023 году.

В мероприятии принял участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da “Türk evi”nin açılışı olub

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