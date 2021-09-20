Президент Эрдоган открыл здание “Турецкого дома” в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия “Турецкого дома” (Türkevi) в Нью-Йорке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия “Турецкого дома” (Türkevi) в Нью-Йорке.

Об этом сообщает местное бюро Report.

“Турция создала шедевр, который отражает ее величие и возрастающую мощь”, - заявил турецкий лидер в своей речи на мероприятии.

По его словам, здание Türkevi станет отражением места Турции на мировой арене “в преддверии 100-летия республики”, которое будет отмечаться в 2023 году.

В мероприятии принял участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.