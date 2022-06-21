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Президент Эквадора расширил действие режима ЧП в стране

Президент Эквадора расширил действие режима ЧП в стране Президент Эквадора Гильермо Лассо распорядился в понедельник расширить действие режима чрезвычайного положения, которое было введено в прошлую пятницу из-за массовых протестов, сопровождающихся беспорядками.
Другие страны
21 июня 2022 г. 07:14
Президент Эквадора расширил действие режима ЧП в стране

Президент Эквадора Гильермо Лассо распорядился в понедельник расширить действие режима чрезвычайного положения, которое было введено в прошлую пятницу из-за массовых протестов, сопровождающихся беспорядками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета El Comercio.

По ее данным, чрезвычайное положение введено на территории провинций Имбабура, Котопахи, Пастаса, Пичинча, Тунгурауа и Чимборасо. Ранее режим ЧП действовал на территории трех провинций.

Отметим, что массовые протесты в республике продолжаются уже неделю, их основным инициатором выступила Конфедерация коренных народов Эквадора. Манифестанты требуют снижения цен на бензин и обеспечения безопасности граждан на фоне роста преступности. Протесты сопровождаются перекрытием нескольких крупных автомагистралей страны и беспорядками. Лассо обвинил участников и организаторов протестов в намерении свергнуть его.

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