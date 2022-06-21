Президент Эквадора расширил действие режима ЧП в стране

Президент Эквадора Гильермо Лассо распорядился в понедельник расширить действие режима чрезвычайного положения, которое было введено в прошлую пятницу из-за массовых протестов, сопровождающихся беспорядками.
По ее данным, чрезвычайное положение введено на территории провинций Имбабура, Котопахи, Пастаса, Пичинча, Тунгурауа и Чимборасо. Ранее режим ЧП действовал на территории трех провинций.
Отметим, что массовые протесты в республике продолжаются уже неделю, их основным инициатором выступила Конфедерация коренных народов Эквадора. Манифестанты требуют снижения цен на бензин и обеспечения безопасности граждан на фоне роста преступности. Протесты сопровождаются перекрытием нескольких крупных автомагистралей страны и беспорядками. Лассо обвинил участников и организаторов протестов в намерении свергнуть его.