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Президент Эквадора распустил парламент

Президент Эквадора распустил парламент Президент Эквадора Гильермо Лассо в среду подписал указ о роспуске парламента и созыве новых выборов после того, как законодатели начали рассмотрение вопроса импичмента главы государства.
Другие страны
17 мая 2023 г. 19:13
Президент Эквадора распустил парламент

Президент Эквадора Гильермо Лассо в среду подписал указ о роспуске парламента и созыве новых выборов после того, как законодатели начали рассмотрение вопроса импичмента главы государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы найти конституционный выход, я решил применить 148-ю статью конституции республики, которая дает мне право распустить Национальную ассамблею в связи с серьезным политическим кризисом и внутренними волнениями <...>. Я также попросил Национальный избирательный совет незамедлительно созвать парламентские и президентские выборы", - сказал он в обращении к нации.

По словам Лассо, это решение позволит правительству "сконцентрировать все усилия на удовлетворение потребностей эквадорских семей". "Недопустимо, чтобы министры и их команды тратили большую часть времени на ответы на политические нападки Национальной ассамблеи вместо того, чтобы решать проблемы эквадорцев", - считает глава государства. Он также объявил, что в ближайшие дни правительство примет несколько указов для проведения реформ.

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Версия на азербайджанском языке Ekvador Prezidenti parlamenti buraxıb

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