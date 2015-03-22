Президент Эквадора обвинил ЦРУ в дестабилизации ситуации в стране

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Президент Эквадора Рафаэль Корреа обвинил Центральное разведывательное управление США во вмешательстве в ситуацию в стране с целью дестабилизации. Об этом сообщает Report со ссылкой на «Газета.Ru».

«Те, кто нарушает закон, должны быть остановлены», - отметил Корреа.

Корреа выразил уверенность, что действия ЦРУ направлены на то, чтобы «вымотать правительство». ПО его мнению, оппозиционные группы в стране финансируются извне для дестабилизации ситуации в Эквадоре.

Также президент напомнил, что в четверг, 19 марта, стал жертвой нападения со стороны толпы протестующих на юге страны, куда прибыл с официальным визитом.