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Президент Эквадора госпитализирован

Президент Эквадора госпитализирован Президент Эквадора Гильермо Лассо был госпитализирован из-за инфекции.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 05:23
Президент Эквадора госпитализирован

Президент Эквадора Гильермо Лассо был госпитализирован из-за инфекции.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Там сообщили, что после интервью международному изданию у президента появился жар и ухудшилось самочувствие. Из-за этого главу государства доставили в военный госпиталь в Кито.

"Врачи диагностировали у него инфекцию в мочевыводящих путях и рекомендовали остаться в больнице под наблюдением врачей и соблюдать покой на время лечения", — отметили в пресс-службе.

Также в администрации указали, что все встречи президента, назначенные на 16 и 17 апреля, были отменены из-за болезни.

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Версия на азербайджанском языке Ekvador Prezidenti xəstəxanaya yerləşdirilib

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