Президент Эквадора госпитализирован

Президент Эквадора Гильермо Лассо был госпитализирован из-за инфекции.

Президент Эквадора Гильермо Лассо был госпитализирован из-за инфекции.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Там сообщили, что после интервью международному изданию у президента появился жар и ухудшилось самочувствие. Из-за этого главу государства доставили в военный госпиталь в Кито.

"Врачи диагностировали у него инфекцию в мочевыводящих путях и рекомендовали остаться в больнице под наблюдением врачей и соблюдать покой на время лечения", — отметили в пресс-службе.

Также в администрации указали, что все встречи президента, назначенные на 16 и 17 апреля, были отменены из-за болезни.