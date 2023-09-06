О нас

Президент Египта заявил о желании расширить сотрудничество с Японией в сфере образования

Президент Египта заявил о желании расширить сотрудничество с Японией в сфере образования Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в сфере образования и готов перенять японский опыт в этой области.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 17:21
Президент Египта заявил о желании расширить сотрудничество с Японией в сфере образования

Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в сфере образования и готов перенять японский опыт в этой области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси главе МИД Японии Ёсимасе Хаяси на встрече, которая состоялась в Каире.

"Президент выразил стремление Египта расширить сотрудничество между двумя странами в области образования и заинтересованность в использовании выдающегося японского опыта в этой сфере", - говорится в распространенном на официальной странице в Facebook заявлении канцелярии египетского лидера.

Отмечается, что на встрече также были затронуты различные аспекты текущего сотрудничества в области энергетики, транспорта и технологий и т.д.

Стороны также обсудили ряд международных вопросов, в частности, украинский кризис и его негативные последствия для мировой экономики, энергетический и продовольственный кризис. "Министр иностранных дел Японии выразил поддержку усилиям Египта по разрешению существующих в регионе конфликтов, а также позиции Каира, которая отдает приоритет политическим средствам и мирному диалогу", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава МИД Польши обсудил с госсекретарем США укрепление восточного фланга НАТО
Глава МИД Польши обсудил с госсекретарем США укрепление восточного фланга НАТО
6 сентября 2023 г. 17:01
В результате обстрела в суданском городе Омдурман погибли двое детей
В результате обстрела в суданском городе Омдурман погибли двое детей
6 сентября 2023 г. 15:05
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
6 сентября 2023 г. 14:45
Перед Елисейским дворцом задержали экологов при попытке провести акцию
Перед Елисейским дворцом задержали экологов при попытке провести акцию
6 сентября 2023 г. 14:45
Число погибших во время наводнения в Болгарии возросло до трех
Число погибших во время наводнения в Болгарии возросло до трех
6 сентября 2023 г. 14:36
Президент Пакистана заявил о намерении продолжить борьбу с терроризмом
Президент Пакистана заявил о намерении продолжить борьбу с терроризмом
6 сентября 2023 г. 14:18
Блинкен объявит о выделении Киеву военной помощи на сумму до 200 млн долларов
Блинкен объявит о выделении Киеву военной помощи на сумму до 200 млн долларов
6 сентября 2023 г. 14:12
На афгано-пакистанской границе у КПП Торхам начались столкновения
На афгано-пакистанской границе у КПП "Торхам" начались столкновения
6 сентября 2023 г. 13:08
При обрушении жилого дома на севере Каира погибли четыре человека
При обрушении жилого дома на севере Каира погибли четыре человека
6 сентября 2023 г. 12:52
Конгресс США согласился на продажу Польше 96 вертолетов Apache
Конгресс США согласился на продажу Польше 96 вертолетов Apache
6 сентября 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi