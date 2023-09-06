Президент Египта заявил о желании расширить сотрудничество с Японией в сфере образования

Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в сфере образования и готов перенять японский опыт в этой области.

Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в сфере образования и готов перенять японский опыт в этой области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси главе МИД Японии Ёсимасе Хаяси на встрече, которая состоялась в Каире.

"Президент выразил стремление Египта расширить сотрудничество между двумя странами в области образования и заинтересованность в использовании выдающегося японского опыта в этой сфере", - говорится в распространенном на официальной странице в Facebook заявлении канцелярии египетского лидера.

Отмечается, что на встрече также были затронуты различные аспекты текущего сотрудничества в области энергетики, транспорта и технологий и т.д.

Стороны также обсудили ряд международных вопросов, в частности, украинский кризис и его негативные последствия для мировой экономики, энергетический и продовольственный кризис. "Министр иностранных дел Японии выразил поддержку усилиям Египта по разрешению существующих в регионе конфликтов, а также позиции Каира, которая отдает приоритет политическим средствам и мирному диалогу", - говорится в заявлении.