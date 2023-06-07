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Президент Египта рассказал о 200 тыс. беженцев из Судана на границе

Президент Египта рассказал о 200 тыс. беженцев из Судана на границе Не менее 200 тыс. суданцев бежали к границе с Египтом с начала конфликта между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) в апреле.
Другие страны
7 июня 2023 г. 21:02
Президент Египта рассказал о 200 тыс. беженцев из Судана на границе

Не менее 200 тыс. суданцев бежали к границе с Египтом с начала конфликта между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) в апреле.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"За последние несколько недель с начала вооруженного противостояния в Судане к границе с Египтом переместилось 200 тыс. человек",— сказал господин ас-Сиси во время поездки в Анголу.

Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что конфликты в Ливии и Судане, граничащими с Египтом, сильно отразились на стране. Он отметил важность прекращения огня в Судане.

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