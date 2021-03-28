Президент Египта распорядился подготовиться к разгрузке Ever Given

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье решил начать подготовку к разгрузке севшего на мель и перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье решил начать подготовку к разгрузке севшего на мель и перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу управления Суэцкого канала Усаму Рабея.

По его словам, президент Египта "распорядился готовиться к третьему сценарию, не дожидаясь провала первого и второго".

Третий сценарий заключается в том, чтобы разгрузить контейнеры, чтобы снять судно с мели, отмечает издание.

Глава управления также рассказал, что для разгрузки некоторых из 18 тыс. контейнеров потребуется специальное оборудование, и президент Египта одобрил его использование, несмотря на ведущиеся работы.

В воскресенье продолжаются работы по "освобождению" судна, на месте работают экскаваторы и несколько буксиров. Операция продолжается пятый день подряд.