Президент Египта продлил на три месяца режим чрезвычайного положения в стране

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на три месяца продлил режим чрезвычайного положения в стране.

Как передаёт Report, об этом в воскресенье сообщило национальное египетское телевидение.

Отмечается, что глава египетского государства "подписал указ о продлении с 25 июля нынешнего года на три месяца режима чрезвычайного положения". "Вооруженным силам страны и национальной полиции надлежит принять все необходимые меры для противодействия проявлениям терроризма и искоренения источников его финансирования, укрепления и поддержания безопасности по всей стране, защиты государственной границы, общественной и частной собственности граждан", - говорится в постановлении президента Египта.

11 июля египетский парламент одобрил предложение ас-Сиси о продлении ЧП на всей территории страны на трехмесячный период. Это уже десятое подряд продление чрезвычайного режима в Египте, предложенное президентом республики.