Президент Египта продлил действие режима ЧП в стране

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения на три месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно указу главы государства, режим ЧП «продлевается на территории всей страны на три месяца начиная с 01:00 по местному времени в субботу, 13 января».

Как отмечает агентство, режим ЧП был введен в Египте после унесших 45 жизней терактов в христианских церквях, совершенных в городах Танта и Александрия 9 апреля 2017 года.

Действие режима чрезвычайного положения продлевалось на три месяца в начале июля, а затем в октябре.