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Президент Египта привился от COVID-19

Президент Египта привился от COVID-19 Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси привился от нового коронавируса
Другие страны
25 апреля 2021 г. 18:13
Президент Египта привился от COVID-19
Абдель Фаттах ас-Сиси

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси привился от нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель главы государства Бассам Рады.

"В рамках национальной кампании по вакцинации населения президент получил дозу вакцины", - говорится в обнародованном заявлении канцелярии. Каким именно препаратом привился ас-Сиси, не уточняется.

Программа вакцинации была запущена в стране в начале января, в первую очередь она коснулась медицинских работников и пожилых людей. С марта в Египте начали делать прививки всем желающим.

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