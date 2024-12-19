Президент Египта поздравил Азербайджан с присоединением к “Исламской восьмерке”

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Азербайджан с присоединением к организации “Исламская восьмерка” (D-8).

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Азербайджан со вступлением в организацию “Исламская восьмерка” (D-8).

Как передает Report, такое заявление он сделал в ходе выступления на саммите организации в Каире.

“Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Азербайджан с присоединением к организации D-8. Этот шаг, несомненно, обогатит сегодняшние дискуссии и откроет новую страницу в отношениях между нашими странами”, - отметил ас-Сиси.

Отметим, что сегодня на саммите организации было принято единогласное решение о вступлении Азербайджана в D-8.

"Исламская восьмерка" (D-8 - Organization for Economic Cooperation) - международная организация, созданная в 1997 году для развития экономического сотрудничества между странами-членами (Турция, Иран, Нигерия, Египет, Пакистан, Индонезия, Малайзия и Бангладеш).