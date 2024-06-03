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Президент Египта поручил сформировать новое правительство

Президент Египта поручил сформировать новое правительство Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил действующему главе правительства Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет министров.
Другие страны
3 июня 2024 г. 15:05
Президент Египта поручил сформировать новое правительство

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил действующему главе правительства Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет министров.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовал официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял у себя премьер-министра страны Мустафу Мадбули, который представил главе государства прошение действующего правительства об отставке", - говорится в документе.

Ас-Сиси поручил Мадбули сформировать новое правительство, отметив, что действующий кабмин продолжит исполнять свои обязанности до присяги нового.

Информации о сроках, в которые премьер-министр должен представить египетскому лидеру проект состава нового правительства, пока не приводится.

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Версия на английском языке Reshuffling the deck: Egypt's prime minister tasked with forming new cabinet

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