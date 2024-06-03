Президент Египта поручил сформировать новое правительство

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил действующему главе правительства Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет министров.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил действующему главе правительства Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет министров.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовал официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял у себя премьер-министра страны Мустафу Мадбули, который представил главе государства прошение действующего правительства об отставке", - говорится в документе.

Ас-Сиси поручил Мадбули сформировать новое правительство, отметив, что действующий кабмин продолжит исполнять свои обязанности до присяги нового.

Информации о сроках, в которые премьер-министр должен представить египетскому лидеру проект состава нового правительства, пока не приводится.