О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Египта поручил кабмину начать переезд в новую столицу

Президент Египта поручил кабмину начать переезд в новую столицу Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил правительству в декабре начать переезд в новую административную столицу.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 21:30
Президент Египта поручил кабмину начать переезд в новую столицу
Абдель Фаттах ас-Сиси

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил правительству в декабре начать переезд в новую административную столицу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте главы страны.

Решение принято в ходе встречи Ас-Сиси с премьер-министром и министром жилищно-коммунального хозяйства и городских общин Египта.

"Президент поручил правительству начать фактический переезд в правительственный район Новой административной столицы в декабре", - отмечается в нем.

Штаб-квартира и здания в правительственном районе строящейся близ Каира административной столицы уже готовы. Переезд будет осуществляться в течение полугода.

Новая административная столица, расположенная в 45 км от Каира, должна разгрузить Большой Каир, в котором проживают уже более 20 млн человек.

Новая рассчитана на проживание 6,5 млн человек и размещение всех министерств, парламента, правительственных учреждений, а также жилых домов и всех служб.

Предполагается, что у «нового Каира» будет собственная воздушная гавань, рассчитанная на прием международных рейсов. Это поможет разгрузить действующий аэропорт, считающийся вторым по объему пассажиропотока в Африке.

Новая столица Египта станет вторым масштабным инфраструктурным проектом за период президентства Фаттаха ас-Сиси после открытия в 2015 году дублера Суэцкого канала. На ее строительство планируется потратить более 45 млрд. долларов США. Площадь нового города - 714 кв. км.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
31 октября 2021 г. 17:08
Фулья Озтюрк: Армения – убийца детей, весь мир должен знать это
ФотоФулья Озтюрк: Армения – убийца детей, весь мир должен знать это
31 октября 2021 г. 16:00
Российского боксера армянского происхождения дисквалифицировали на ЧМ
Российского боксера армянского происхождения дисквалифицировали на ЧМ
31 октября 2021 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi