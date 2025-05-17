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Президент Египта попросил Трампа приложить усилия для достижения мира в Газе

Президент Египта попросил Трампа приложить усилия для достижения мира в Газе Президент США Дональд Трамп должен приложить все усилия и оказать давление на все заинтересованные стороны, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
17 мая 2025 г. 15:38
Президент Египта попросил Трампа приложить усилия для достижения мира в Газе

Президент США Дональд Трамп должен приложить все усилия и оказать давление на все заинтересованные стороны, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом выступил египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своей речи на открытии 34-го саммита Лиги арабских государств в Багдаде.

"Я обращаюсь к президенту Трампу с просьбой: необходимо, чтобы Вы приложили все необходимые усилия и оказали давление на стороны конфликта ради достижения соглашения о прекращении огня в Газе. Это положит начало серьезному политическому процессу, который будет проходить при посредничестве и под эгидой Вашингтона и приведет к окончательному урегулированию региональной ситуации", - указал ас-Сиси, трансляцию его выступления вел иракский телеканал Al-Ikhbariya.

Президент Египта провел аналогию между текущей политической ситуацией и 70-ми годами прошлого века, когда США "также сыграли историческую роль в заключении мира между Египтом и Израилем".

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Версия на английском языке Egypt’s Sissi calls on Trump to apply pressure for ceasefire in Gaza
Версия на азербайджанском языке Misir Prezidenti Trampdan Qəzzada sülhə nail olmaq üçün səy göstərməsini xahiş edib

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