Президент Египта попросил Трампа приложить усилия для достижения мира в Газе

Президент США Дональд Трамп должен приложить все усилия и оказать давление на все заинтересованные стороны, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп должен приложить все усилия и оказать давление на все заинтересованные стороны, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом выступил египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своей речи на открытии 34-го саммита Лиги арабских государств в Багдаде.

"Я обращаюсь к президенту Трампу с просьбой: необходимо, чтобы Вы приложили все необходимые усилия и оказали давление на стороны конфликта ради достижения соглашения о прекращении огня в Газе. Это положит начало серьезному политическому процессу, который будет проходить при посредничестве и под эгидой Вашингтона и приведет к окончательному урегулированию региональной ситуации", - указал ас-Сиси, трансляцию его выступления вел иракский телеканал Al-Ikhbariya.

Президент Египта провел аналогию между текущей политической ситуацией и 70-ми годами прошлого века, когда США "также сыграли историческую роль в заключении мира между Египтом и Израилем".