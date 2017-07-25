Президент Египта пообещал продолжать блокаду Катара

Баку. 25 июль. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его правительство не отменит блокаду Катара, несмотря на попытки других стран способствовать прекращению кризиса, передает агентство Рейтер.

"Египет будет придерживаться своего решения и не отступит в этом вопросе. Наша настойчивость…, наша позиция, и эта блокировка — само по себе давление", — заявил ас-Сиси.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Также сообщалось, что вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара может выступить посредником для разрешения кризиса.

Эмир Катара 22 июля впервые публично выступил после обострения кризиса в отношениях с четырьмя арабскими странами. В частности он сказал, что Катар готов к диалогу при условии, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела государства и пытаться диктовать условия. Кампанию арабских стран против Катара он назвал спланированной попыткой очернить государство в глазах мирового сообщества.