Президент Египта отверг любые формы выселения палестинцев

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом в Каире заявил о категорическом неприятии любых форм принудительного перемещения палестинцев.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом в Каире заявил о категорическом неприятии любых форм принудительного перемещения палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми на своей странице в Facebook.

"Президенты в ходе переговоров подтвердили свое категорическое неприятие любых форм выселения палестинцев с их территории", - написал он.

Президент Египта указал, что его страна в настоящий момент прилагает значительные усилия и поддерживает все необходимые контакты с различными сторонами для достижения прекращения огня в Газе и немедленной доставки туда гуманитарной помощи в достаточных количествах.

Со своей стороны президент Палестины поблагодарил своего египетского коллегу за поддержку палестинского дела и за "усилия, принимаемые Египтом на всех уровнях, ради прекращения кровопролития" в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

М. Аббас прибыл в Каир накануне по приглашению ас-Сиси.