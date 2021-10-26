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Президент Египта отменил режим ЧП в стране

Президент Египта отменил режим ЧП в стране Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта, отменил в понедельник действовавший с 2017 года режим чрезвычайного положения в стране.
Другие страны
26 октября 2021 г. 07:37
Президент Египта отменил режим ЧП в стране
​​​​​​​Абдель Фаттах ас-Сиси

Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта, отменил в понедельник действовавший с 2017 года режим чрезвычайного положения в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в Facebook.

"Я рад, что мы вместе разделяем тот момент, к которому всегда стремились борьбой и упорным трудом, - написал он. - Египет благодаря своему великому народу и преданным людям стал оазисом безопасности и стабильности в регионе. Поэтому впервые за годы я решил отменить продление чрезвычайного положения". По его словам, к этому решению египетский народ шел несколько лет, "искренне участвуя во всех усилиях по развитию и строительству".

Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в городах Танта и Александрия, где экстремисты подорвали взрывчатку во время праздничных служб Вербного воскресенья. Тогда погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

После этого президент в обращении к нации в качестве одной из антитеррористических мер объявил о введении сроком на три месяца чрезвычайного положения с возможностью его продления. Как того требует конституция, в течение двух последующих дней закон о ЧП был одобрен правительством и парламентом. С тех пор чрезвычайные меры продлевались каждые три месяца уже 18 раз, а с момента начала распространения в мире пандемии в президентском указе неизменно прописывается, что данные меры также вводятся в связи "с ситуацией в сфере здравоохранения".

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