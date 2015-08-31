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    В Египте начнется строительство первой в стране АЭС

    ​Президент Египта откроет стройку в октябре

    Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в октябре торжественно заложит памятный камень в фундамент будущей атомной станции в районе Ад-Дабаа на севере страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил интернет-сайту спутникового телеканала "Аль-Арабия" губернатор египетской провинции Марса Матрух генерал Аля Абу Зейд.

    Он также пояснил, что  военные строители Египта готовят инфраструктуру для начала работ, прокладывают дороги и возводят технические помещения. 

    Контролировать строительство станции будут около 40 российских специалистов.

    Напомним, что в феврале нынешнего года Москва и Каир подписали соглашение о развитии проекта по строительству на территории Египта первой в истории этой страны АЭС.

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