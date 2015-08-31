В Египте начнется строительство первой в стране АЭС

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в октябре торжественно заложит памятный камень в фундамент будущей атомной станции в районе Ад-Дабаа на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил интернет-сайту спутникового телеканала "Аль-Арабия" губернатор египетской провинции Марса Матрух генерал Аля Абу Зейд.

Он также пояснил, что военные строители Египта готовят инфраструктуру для начала работ, прокладывают дороги и возводят технические помещения.

Контролировать строительство станции будут около 40 российских специалистов.

Напомним, что в феврале нынешнего года Москва и Каир подписали соглашение о развитии проекта по строительству на территории Египта первой в истории этой страны АЭС.