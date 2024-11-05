Президент Египта: Мы делаем все возможное для прекращения огня в Газе

Каир предпринимает все возможные усилия для достижения режима прекращения огня в секторе Газа.

Каир предпринимает все возможные усилия для достижения режима прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу.

"Египет делает все возможное для достижения спокойствия, прекращения огня и гуманитарного доступа в сектор Газа", - сказал ас-Сиси.

Кроме того, Каир, по словам египетского лидера, продолжает работу над защитой легитимного права палестинского народа на учреждение независимого государства в границах 1967 года и в соответствии с международно признанными нормами.

Ас-Сиси также призвал проявить политическую волю, чтобы положить конец насилию на Ближнем Востоке и сконцентрироваться на развитии, восстановлении и воссоздании региона.

"Невозможно предпринимать серьезные шаги для того, чтобы противостоять вызовам там, где идет война, там, где люди вынуждены покидать дома, там, где голод и болезни", - добавил он.

Напомним, что Египет выступает ключевым посредником в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС.