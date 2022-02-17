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Президент Доминиканы отменил все ограничения, введенные из-за пандемии

Президент Доминиканы отменил все ограничения, введенные из-за пандемии Президент Доминиканской Республики Лиус Абинадер принял решение отменить все ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса в стране.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 09:05
Президент Доминиканы отменил все ограничения, введенные из-за пандемии

Президент Доминиканской Республики Лиус Абинадер принял решение отменить все ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Такие меры, как ношение маски, необходимость предъявления карты вакцинации для доступа в различные заведения или ограничения в общественных местах, с сегодняшнего дня являются только личной ответственностью каждого из нас. После долгой борьбы мы начали восстанавливать свою свободу, - приводятся слова главы государства на сайте его администрации. - Мы будем продолжать следить за ситуацией. Страна также может быть уверена, что сегодня наша система здравоохранения готова к любым неожиданностям".

Абинадер призвал граждан страны прививаться от коронавируса и проходить ревакцинацию.

В марте 2020 года для предотвращения распространения инфекции власти ввели комендантский час на всей территории республики, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Позже было объявлено об открытии международного пассажирского авиасообщения и большей части отелей. В октябре 2021 года был отменен комендантский час.

По официальным данным, в Доминикане выявили более 570 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 4 349 человек умерли. Полную вакцинацию прошли 5,8 млн человек, что составляет более половины граждан страны.

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Версия на английском языке Dominican Republic cancels all COVID-related restrictions

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