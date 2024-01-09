О нас

Президент Ирака: Действия американской коалиции в нашей стране должны быть четко регламентированы

Президент Ирака: Действия американской коалиции в нашей стране должны быть четко регламентированы Действия сил международной коалиции под руководством США в Ираке должны быть четко регламентированы, чтобы она могла продолжать свою работу.
Другие страны
9 января 2024 г. 20:59
Президент Ирака: Действия американской коалиции в нашей стране должны быть четко регламентированы

Действия сил международной коалиции под руководством США в Ираке должны быть четко регламентированы, чтобы она могла продолжать свою работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил иракский президент Абдель Латиф Рашид в ходе встречи с послом США в Багдаде Алиной Романовски.

"Войска коалиции должны действовать исключительно в рамках оказания помощи иракским силам безопасности посредством консультаций и обучения специалистов", - сказал он.

Рашид также подчеркнул важность составления специального регламента, который позволил бы определенным образом ограничить деятельность коалиционных сил в Ираке. При этом он отметил, что его страна "стремится построить сбалансированные отношения" с государствами ближневосточного региона и всего мира.

5 января иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия в Ираке сил международной коалиции закончились и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране. Это произошло после того, как днем ранее один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi