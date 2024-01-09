Президент Ирака: Действия американской коалиции в нашей стране должны быть четко регламентированы

Действия сил международной коалиции под руководством США в Ираке должны быть четко регламентированы, чтобы она могла продолжать свою работу.

Действия сил международной коалиции под руководством США в Ираке должны быть четко регламентированы, чтобы она могла продолжать свою работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил иракский президент Абдель Латиф Рашид в ходе встречи с послом США в Багдаде Алиной Романовски.

"Войска коалиции должны действовать исключительно в рамках оказания помощи иракским силам безопасности посредством консультаций и обучения специалистов", - сказал он.

Рашид также подчеркнул важность составления специального регламента, который позволил бы определенным образом ограничить деятельность коалиционных сил в Ираке. При этом он отметил, что его страна "стремится построить сбалансированные отношения" с государствами ближневосточного региона и всего мира.

5 января иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия в Ираке сил международной коалиции закончились и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране. Это произошло после того, как днем ранее один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали.