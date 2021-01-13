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Президент Чили ушел на карантин

Президент Чили ушел на карантин Себастьян Пиньера, президент Чили, и его супруга были помещены на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом.
Другие страны
13 января 2021 г. 04:37
Президент Чили ушел на карантин
Себастьян Пиньера

Себастьян Пиньера, президент Чили, и его супруга были помещены на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации главы государства.

"Как президент, так и первая леди будут соблюдать превентивный карантин в соответствии с действующими санитарными нормами и будут работать дистанционно", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, коронавирус был выявлен у "человека, работающего в доме" Пиньеры. "У президента Пиньеры и первой леди нет симптомов. ПЦР-тест, сделанный по расписанию в понедельник в 22:00, показал отрицательный результат", - отмечается в сообщении.

По данным газеты Pagina12, из-за карантина Пиньеры президент Аргентины Альберто Фернандес отменил свой первый официальный визит в Чили, который был запланирован на следующую неделю.

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