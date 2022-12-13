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Президент Черногории вернул парламенту закон, ограничивающий его полномочия

Президент Черногории вернул парламенту закон, ограничивающий его полномочия Президент Черногории Мило Джуканович вернул в парламент республики закон о сокращении полномочий президента, указав на якобы имевшую место ошибку в названии документа.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 21:54
Президент Черногории вернул парламенту закон, ограничивающий его полномочия

Президент Черногории Мило Джуканович вернул в парламент республики закон о сокращении полномочий президента, указав на якобы имевшую место ошибку в названии документа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник президента Борис Баштиянчич телеканалу RTCG.

Джуканович вернул документ в парламент с просьбой исправить фактографическую ошибку в заголовке. Таким образом президент в очередной раз отказался утвердить документ, принятый парламентом страны.

Отметим, что 12 декабря парламент Черногории принял во второй раз большинством голосов поправки к закону о президенте, сужающие его полномочия. Принятые изменения закона ограничивают конституционные полномочия главы государства. В итоге меняется процедура предоставления мандата на формирование правительства. Данное право в соответствии с новыми поправками переходит от президента к парламентскому большинству.

Депутаты уже проголосовали за эти изменения в начале ноября, однако Джуканович отказался подписать документ и отправил его на повторное рассмотрение.

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