Президент Черногории распустил парламент за три дня до президентских выборов

Президент Черногории Мило Джуканович распустил парламент за три дня до президентских выборов.
Как передает Report, указ президента распространило национальное телевидение.
"Распускается 27-й созыв Скупщины (парламента) Черногории. Указ вступает в силу в день подписания", - говорится в документе.
Согласно конституции республики, парламентские выборы должны пройти не ранее чем через 60 и не позднее чем через 100 дней с момента роспуска.
Ранее спикер парламента Черногории Даниела Джурович назначила президентские выборы в республике на 19 марта. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет большое значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера. Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух сроков подряд.