Черногория решила добиваться независимости для своей церкви от Сербской

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Руководство Черногории будет добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ), заявил президент республики Мило Джуканович, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Подавляющее большинство православных верующих Черногории являются прихожанами СПЦ - митрополии Черногорско-Приморской, епархии Будимлянско-Никшичской и епархии Герцеговинско-Захумской. Во главе непризнанной Черногорской православной церкви стоит лишенный ранее сана в СПЦ самопровозглашенный черногорский "патриарх" Мираш Дедеич. Его последователям принадлежат несколько приходов в центральной части страны.

Власти республики во главе с президентом Черногории Джукановичем выступают за многонациональное и многоконфессиональное светское государство и находятся в острых разногласиях с СПЦ и лично митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием, отрицая сербско-православный элемент национальной идеологии.