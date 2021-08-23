Президент Чехии заявил, что контрразведка прослушивает его

Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) прослушивает и его.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) прослушивает и его.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее в воскресенье пражское сетевое издание Neovlivní со ссылкой на два независимых друг от друга источника в спецслужбах сообщило о том, что СБИ ведет слежку за советником президента Мартином Нейедлы.

"Речь не идет только о Нейедлы, СБИ прослушивает и президента республики", - заявил в воскресенье Земан в интервью сетевому ТВ-каналу Blesk. По его словам, это длится уже не один год.

"Несколько лет назад один высокопоставленный офицер СБИ проинформировал меня о том, что (директор СБИ Михал) Коуделка дал команду о прослушивании моего ближайшего окружения, то есть, и меня, потому что прослушка осуществляется через мобильные телефоны. У меня, как известно, мобильного телефона нет. Так что когда я разговариваю с этими сотрудниками, то прослушиваюсь и я. Я об этом проинформировал господина премьера (Андрея Бабиша), который пообещал мне, что прослушку прекратит. Но это оказалось неправдой, потому что из недр СБИ я опять узнал, что прослушка продолжается", - заявил Земан.