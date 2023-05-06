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Президент Чехии: Запад вступает в эру стратегического соперничества с РФ и Китаем

Президент Чехии: Запад вступает в эру стратегического соперничества с РФ и Китаем Запад входит в эпоху стратегического соперничества между демократией, с одной стороны, и авторитарными правителями, с другой.
Другие страны
6 мая 2023 г. 03:20
Президент Чехии: Запад вступает в эру стратегического соперничества с РФ и Китаем

Запад входит в эпоху стратегического соперничества между демократией, с одной стороны, и авторитарными правителями, с другой.

Как передает Report со ссылкой на České noviny, об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

Глава Чехии привел Россию, ведущую агрессивную войну против Украины, и Китай, укрепляющий свое влияние во всем мире экономическими средствами.

"Демократически настроенные страны должны сотрудничать, чтобы успешно противостоять им", - сказал Павел.

По его словам, потенциально на стороне демократических лидеров будут страны, у которых есть некоторые недостатки, но пытаются быть демократическими и готовыми к сотрудничеству.

"С другой стороны, те, кто хочет изменить существующий миропорядок, будут переписывать нормы международного права, правила международной торговли, а также хотели бы получить большее влияние и власти над рядом стран", - добавил президент Чехии.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya Prezidenti Qərbin Rusiya və Çinlə strateji rəqabət erasına girdiyini bildirib

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