Президент Чехии: Запад должен быть готовым, что в войне не будет полной победы

Президент Чехии Петр Павел считает, что Западу стоит подготовиться к тому, что в российско-украинской войне не будет полной победы.

Президент Чехии Петр Павел считает, что Западу стоит подготовиться к тому, что в российско-украинской войне не будет полной победы.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью The Guardian во время поездки в Лондон на коронацию Чарльза III.

"Я думаю, что мы должны сделать все, чтобы поощрить украинцев и поддержать их. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредсказуемым ситуациям", – сказал Павел.

По его словам, в Киеве есть понимание, что не следует "недооценивать россиян, потому что у них достаточно живой силы. У них все еще достаточно техники, даже если она более старая, возможно, в меньшем количестве, но все равно, у них есть большое количество артиллерийских стволов, у них много боеприпасов".

"Они не такие уж и недееспособные с точки зрения обороны", - сказал Павел. "И, конечно, находясь в обороне, им легче, потому что Украина понесла бы ужасные потери, даже если бы они были хорошо подготовлены. Поэтому атаковать такого врага, как Россия, будет трудно, и россиян не удастся застать врасплох во второй раз" – отметил он.

Президент Чехии сказал, что основным требованием Зеленского во время их встречи 28 апреля были боеприпасы на фоне подготовки к контрнаступлению.

Страны-члены ЕС на этой неделе договорились о поставках боеприпасов для Украины из-за пределов союза, в том числе из Великобритании и США, несмотря на первоначальные возражения со стороны Франции, и это решение, по его словам, увеличит возможности для помощи Украине в течение следующих недель и месяцев.