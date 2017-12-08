Президент Чехии выступил за перенос посольств стран ЕС в Израиле в Иерусалим

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Государства - члены Евросоюза должны последовать примеру США и перевести свои посольства в Израиле в Иерусалим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил президент Чехии Милош Земан, выступая на пражском канале Barrandov.

"Я испытываю от этого [решения Дональда Трампа о переводе посольства США в Израиле в Иерусалим] большую радость, - подчеркнул он. - Когда я был года четыре тому назад с визитом в Израиле, я говорил, что очень бы приветствовал, если чешское посольство переместилось в Иерусалим".

Отвечая на вопрос ведущего, должны ли страны ЕС последовать за США и перенести свои посольства в Иерусалим, он заявил, что "совершенно точно" стоит это сделать.

Дональд Трамп, по его словам, принял верное политическое решение о переводе американского посольства в Иерусалим, чем фактически признал этот город столицей Израиля. Такой же шаг должны сделать Евросоюз и Чехия, сказал Милош Земан.

Между тем министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек ранее заявил, что республика пока не планирует переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.