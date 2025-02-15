Президент Чехии выступает за совместный подход с США по Украине

Президент Чехии Петр Павел выступает за совместный подход с США по Украине.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в рамках панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности.
В то же время президент предостерег, что в случае решения Вашингтона "оставить в стороне" ЕС, надо будет "действовать очень активно".
По словам чешского президента, все это надо обсуждать с Украиной, и когда позиция будет согласована, то надо будет согласовать ее с американцами.
Он также подчеркнул, что если ЕС будет брать больше ответственности за Украину, то должен присутствовать за столом переговоров, иначе будет "экс-мюнхенский дух, о котором в Чехословакии хорошо знают".
"Я имею в виду соглашение о стране без страны. На этот раз это об Украине, но также о Европе", - отметил Павел.
По словам президента Чехии, сейчас "мы на переломном этапе", и ЕС способен взять на себя ответственность и действовать соответственно.
"Некоторые меры, которые отметили представители Европейского Союза, дают мне надежду, что мы на правильном пути, чтобы быть гораздо более гибкими и быстрыми в своих решениях, которые так нужны Украине", - отметил он.