Президент Чехии в новогоднем обращении призвал к принятию евро в стране

Президент Чехии Петер Павел в новогоднем обращении к согражданам призвал к конкретным шагам, ведущим к принятию республикой единой европейской валюты.

Президент Чехии Петер Павел в новогоднем обращении к согражданам призвал к конкретным шагам, ведущим к принятию республикой единой европейской валюты.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что страна при вступлении в Евросоюз в 2004 году "добровольно приняла на себя обязательство" перейти к расчетам в евро.

"Пришло время, чтобы мы начали осуществлять конкретные шаги, которые приведут нас к реализации этого обязательства [по принятию евро]", - сказал президент.

П.Павел также подчеркнул, что Чехия в 2024 году выполнит свое обязательство перед НАТО, повысив расходы на оборону до 2% ВВП. Он назвал необходимыми непопулярные у населения жесткие меры по экономии средств госбюджета, вступающие в силу по инициативе правительства республики.