Президент Чехии ратифицировал оборонное соглашение с США

Президент Чехии Петр Павел ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США (DCA, Defence Cooperation Agreement), заключенное 23 мая главами военных ведомств обеих стран в Вашингтоне и ратифицированное в июле обеими палатами парламента респ

Президент Чехии Петр Павел ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США (DCA, Defence Cooperation Agreement), заключенное 23 мая главами военных ведомств обеих стран в Вашингтоне и ратифицированное в июле обеими палатами парламента республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщение об этом размещено на сайте Пражского града.

"Президент республики Петер Павел подписал во вторник, 1 августа 2023 года, ратификационный документ к соглашению о сотрудничестве в сфере обороны между Чехией и США", - отмечается в сообщении.

Процесс ратификации документа таким образом завершен в Чехии. Его также подтвердит своей подписью премьер-министр республики Петр Фиала, что, как отмечают чешские СМИ, является формальностью.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, как подчеркивают власти Чехии, не является договором о размещении американских солдат или создании военной базы на чешской территории. Пребывание в стране иностранных военнослужащих должен предварительно утвердить парламент Чехии. Документ не предусматривает возможность развертывания ядерного оружия в стране.